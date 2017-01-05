Sakatlığının üzerinden 3,5 ay geçtiğini belirten Vedat Kapurtu, ilk olarak son sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Kapurtu, “Sağlık durumum şu an Allah’a şükür iyi durumda. 3,5 ay geçti ameliyatın üzerinden. Sonra enfeksiyon kaptı, tekrar bir operasyon daha geçirdim. Şu an katıldım kampa ben de. Düz koşulara, istasyon çalışmalarını da kuvvetlendirmeye yavaş yavaş başlıyorum. Herhalde bir 1-1,5 ay sonra da inşallah takım içinde olur, arkadaşlarımla beraber antrenman yapacak duruma gelirim.” Dedi.

“FUTBOL BENİ BIRAKMADAN…”

Yeniden sahalara beklenenden daha kısa dönmesinin altında futbola olan sevgisine bağlayan Kapurtu, işini severek yaptığını aktardı. Vedat, “İşimi seviyorum bir kere. İşimi sevdiğim için de zaten bu yaşa kadar, hatta bundan sonraki süreçte de devam ettirmek istiyorum. Çünkü işimi gerçekten seviyorum, saygı duyuyorum. Daha futbol oynamayı düşünüyorum, erken yaşta bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü fizik itibariyle, kondisyon anlamında herhangi bir sıkıntım yok, sadece bir sakatlık geçirdik. Bunu da aşacak güçteyim. Tekrar çalışmalara başlayıp, inşallah hedeflediğim bir yaş var, bırakmak istediğim bir seviye var, o seviyeye geldiğim zaman zaten ben kendim bırakacağım. Futbol beni bırakmadan ben futbolu bırakacağım. Şu an uzun seneler daha oynamayı düşünüyorum.” Diye konuştu.

“TAKIMDAN HİÇ BİR ZAMAN KOPAMADIM”

Takımdan hiçbir zaman kopmadığını aktaran tecrübeli oyuncu, “Diyaloğumuzu zaten hiçbir zaman arkadaşlarla kesmedik. Sürekli irtibat halindeydik. Maçlardan önce konuşuyorduk, Hakan’la olsun, diğer arkadaşlarla olsun, sürekli konuşuyorduk. Neler yapmaları gerektiğini söylüyorduk. Orda da zaten şu an 30 puanı yakalamış durumdayız. Şanssız kaybettiğimiz maçlarımız var. Belki puansal olarak daha yukarda, ilk yarıyı lider olarak bitirebilirdik, bu fırsatımız da vardı. Ama bu da gerçekten bir başarıdır, arkadaşlarımı kutluyorum. Teknik heyeti kutluyorum bu başarıdan dolayı. Bana göre ilk yarının lideri Yeni Malatyaspor Kulübü’dür. Ama puansal anlamda baktığınız zaman bir puanlık bir fark var, o da çok önemli bir şey değil futbolda. Biliyorsunuz Sivas maçıyla başlangıç yapacağız. İki maç peş peşe içerde oynayacağız. İki maç sonra da tekrar lider olacağımızı ben düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.







FATİH AVCI