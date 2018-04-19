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Tecrübelerini Gençlere Aktaracak

Dünyadaki tek Türk Futbol Bilim adamı Emre Aydemir İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek. Galatasaray alt yapısında futbol oynamış, daha sonra yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle İngiltere'ye göç etmiş eski bir futbolcu olan Emre Aydemir 25 Nisan Çarşamba günü saat 14:00’te Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda öğrencilerle buluşacak.

Tecrübelerini Gençlere Aktaracak

Dünyadaki tek Türk Futbol Bilim adamı Emre Aydemir İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek. Galatasaray alt yapısında futbol oynamış, daha sonra yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle İngiltere'ye göç etmiş eski bir futbolcu olan Emre Aydemir 25 Nisan Çarşamba günü saat 14:00’te Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda öğrencilerle buluşacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:31
Tecrübelerini Gençlere Aktaracak

“Başarı Psikolojisi ve Antrenörlüğe Bakış” konularında gençlere tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini aktaracağı açıklanan futbolun bilim adamı Emre Aydemir’in konuşmasına büyük bir kalabalığın katılmasının beklendiği belirtildi. Henüz 31 yaşında olan ve Londra'da yaşayan Emre Aydemir, Arsenal alt yapısında yardımcı antrenör olarak çalışmanın yanı sıra futbol bilimi üzerine Türkiye, Avrupa ve Amerika'da konferanslar veriyor. İlk ve orta öğretimini Türkiye’de, lise ile üniversiteyi İngiltere’de tamamlayan Emre Aydemir, Londra'da liseyi spor bilimi üzerine okuduktan sonra üniversiteyi de Londra'da okudu. Üç yıl Arsenal’den profesyonel olarak antrenörlük eğitimi aldıktan sonra şu an Arsenal altyapısında futbol bilim uzmanlığı ve yardımcı antrenörlük yapan ve yaklaşık 8 yıldır İngiltere Futbol Federasyonu üyesi olan ilk ve tek Türk Futbol Bilim Adamı Emre Aydemir başta İngiltere, Amerika ve Türkiye olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde futbol bilimi ve psikolojisi üzerine konferanslar veriyor. (BÜLTEN)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Emre Aydemirİnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
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