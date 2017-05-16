11 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Malatya futbolunun son 3 sezonda 2. şampiyonluğunu yaşaması Malatya’da olduğu kadar tüm Türkiye’de büyük ses getirdi. Pazar akşamı Süper Lig’e çıkması kesinleşen sarı kırmızılı takımın bu başarısıyla ilgili Süper Lig Kulüpleri Yeni Malatyaspor Kulübü’ne faks ve kutlama mesajı gönderdi. Karabükspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Karagümrükspor, Sivasspor mesaj gönderen takımlar olarak öne çıktı.

Şehrin bütün kurum ve siyasileri de yayınladıkları mesajlarla emeği geçenleri kutlarken, Türkiye Futbol Federasyonu da Yeni Malatyaspor’un bu başarısına kayıtsız kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden bir mesaj yayınlayarak Y.Malatyaspor ve Sivasspor’un Süper Lig’e çıktığını duyurdu. TFF nin mesajı şöyle: “Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, TFF 1. Lig'de oynanan 33. hafta karşılaşmaları sonunda normal sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz.”

FATİH AVCI