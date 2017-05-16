16 Mayıs 2017 Salı

Tebrik mesajı yağdı

Yeni Malatyaspor’un Pazar günü oynadığı Boluspor maçıyla Süper Lig’e yükselmesi yurdun dört bir yanından tebrik mesajları yağmasına neden oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig kurumlarının yanı sıra, şehrin kurum ve kuruluşları da yayınladıkları mesajlarla bu büyük başarıyı kutladı.

16 Mayıs 2017 Salı 11:49
Tebrik mesajı yağdı

  11 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Malatya futbolunun son 3 sezonda 2. şampiyonluğunu yaşaması Malatya’da olduğu kadar tüm Türkiye’de büyük ses getirdi. Pazar akşamı Süper Lig’e çıkması kesinleşen sarı kırmızılı takımın bu başarısıyla ilgili Süper Lig Kulüpleri Yeni Malatyaspor Kulübü’ne faks ve kutlama mesajı gönderdi. Karabükspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Karagümrükspor, Sivasspor mesaj gönderen takımlar olarak öne çıktı.

Şehrin bütün kurum ve siyasileri de yayınladıkları mesajlarla emeği geçenleri kutlarken, Türkiye Futbol Federasyonu da Yeni Malatyaspor’un bu başarısına kayıtsız kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden bir mesaj yayınlayarak Y.Malatyaspor ve Sivasspor’un Süper Lig’e çıktığını duyurdu. TFF nin mesajı şöyle: “Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, TFF 1. Lig'de oynanan 33. hafta karşılaşmaları sonunda normal sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz.”

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya