“Tatil Coşkun, Spor Tutkun Olsun” sloganıyla yürütülen eğitim programında tecrübeli antrenörler eşliğinde il genelindeki spor salonlarında atletizm, boks, jimnastik, güreş, hentbol, masa tenisi, tenis, voleybol, yüzme gibi spor branşlarında eğitim veriliyor.

“SPOR BİLİNCİ KAZANDIRIYORUZ”

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen konu ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk yarı tatil dönemi olan 20 Ocak - 06 Şubat 2017 tarihleri arasında okul öncesi, ilk, orta, lise eğitim kademelerinde bulunan spor çağındaki öğrencilerimize ilgi duydukları spor dallarında deneyimli branş antrenörlerimiz nezaretinde eğitim programları sunuyoruz. Hızlandırılmış programlarla spor branşlarının tanıtılması, seviye kurslarının verilmesi, spor bilinci kazandırılan öğrencilerin, bu süreci aktif dinlenmiş olarak tamamlama ve eğitim öğretime zinde bir şekilde dönmeleri amaçlanmıştır. Programlarımız 06 Şubat 2017 tarihine kadar uygulanmaya devam etmektedir" dedi.

FATİH AVCI