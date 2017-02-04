04 Şubat 2017 Cumartesi

“Tatil coşkun, spor tutkun olsun”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk yarı tatil döneminde okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim kademelerinde bulunan spor çağındaki öğrencileri hedefleyen il spor merkezleri kış dönemi hızlandırılmış spor eğitim programlarının uygulaması sürüyor.

04 Şubat 2017 Cumartesi 18:17
“Tatil coşkun, spor tutkun olsun”

  “Tatil Coşkun, Spor Tutkun Olsun” sloganıyla yürütülen eğitim programında tecrübeli antrenörler eşliğinde il genelindeki spor salonlarında atletizm, boks, jimnastik, güreş, hentbol, masa tenisi, tenis, voleybol, yüzme gibi spor branşlarında eğitim veriliyor.

“SPOR BİLİNCİ KAZANDIRIYORUZ”

  Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen konu ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk yarı tatil dönemi olan 20 Ocak - 06 Şubat 2017 tarihleri arasında okul öncesi, ilk, orta, lise eğitim kademelerinde bulunan spor çağındaki öğrencilerimize ilgi duydukları spor dallarında deneyimli branş antrenörlerimiz nezaretinde eğitim programları sunuyoruz. Hızlandırılmış programlarla spor branşlarının tanıtılması, seviye kurslarının verilmesi, spor bilinci kazandırılan öğrencilerin, bu süreci aktif dinlenmiş olarak tamamlama ve eğitim öğretime zinde bir şekilde dönmeleri amaçlanmıştır. Programlarımız 06 Şubat 2017 tarihine kadar uygulanmaya devam etmektedir" dedi.

FATİH AVCI
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