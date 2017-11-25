Süper Lig’in de mücadele eden Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinde Beşiktaş takımı ile ilk randevusuna çıkacak. Doğu Anadolu temsilcisinin oynadığı son dört lig maçında toplam beş gol atıldı. Sarı-Kırmızılı takımın bundan önceki sekiz lig maçında ise toplam 31 gol atılmıştı. Temsilcimiz Yeni Malatyaspor ligdeki ilk iç saha maçını kazandıktan sonra, oynadığı beş maçın sadece birinde galip gelirken 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kaplanların Süper Lig'de kendi evinde oynadığı maçlarda attığı sekiz golün altısı maçların ikinci yarılarında gelirken, bu gollerin beşi de maçların 70. dakikaları ve sonrasında atıldı. Yeni Malatyaspor, ligde öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen tek takım. Beşiktaş ise ligde geri düştüğü üç maçta sadece bir puan çıkarabildi. Kara kartallar bu sezon ligde maçların 16. ile 30. dakikaları arasında kalesinde en fazla gol gören takım. Ancak Yeni Malatyaspor bu sezon bu süre aralığında gol atmayı başaramayan tek takım konumunda yer alıyor.

TEK YENİLGİSİ KARABÜKSPOR’A KARŞI

Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı son iki maçı kazanarak 10 maçtır rakiplerine gol atıyor. Kara kartalın deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında toplam 35 gol atıldı. Siyah-Beyazlılar ligde oynadığı son yedi maçın sadece ikisini kazanabildi. Ligde o sezon yeni yükselen takımlar ile oynadığı son 25 lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş, tek yenilgisini geçen sezon Karabükspor karşısında deplasman maçında almıştı. Siyah-Beyazlılarda ligde attığı son altı golün beşi farklı oyunculardan gelirken (Cenk Tosun, Dusko Tosic, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Anderson Talisca), bu gollerin asistleri de farklı oyunculardan geldi (Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Adriano, Ryan Babel, Cenk Tosun, Anderson Talisca).

ÖMER ALİ DELİBAŞ