Her iki takımın 4’er puanı bulunuyor. Kasımpaşa, Süper Lig'de evinde oynadığı son 5 maçında bir galibiyet alabildi. Mavi beyazlı ekip, bundan önceki 6 iç saha maçının 5’ini kazandı. Kasımpaşa, Süper Lig'e yeni yükselen takımlar ile oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi. Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında sahasında Osmanlıspor Futbol Kulübü’nü 3-1 mağlup ederken, Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor’u 3-1’le geçti ve iki takımda sezona galibiyetle başladı. Yeni Malatyaspor deplasmanda ikinci maçına çıkacak. Kasımpaşa şuana kadar iç sahada oynadığı 1 karşılaşmada berabere kalırken, sarı-kırmızılı takım ise çıktığı tek deplasman maçı Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla ikili mücadele kazanan takım.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
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