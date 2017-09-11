11 Eylül 2017 Pazartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

Tarihinde ilk kez!

Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Her iki takım Süper Lig’de ilk kez kozlarını paylaşacak. İki takımın aynı puana sahip olduğu ligde Kasımpaşa averajla 8’inci Yeni Malatyaspor 11’inci sırada

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:22
Tarihinde ilk kez!

Her iki takımın 4’er puanı bulunuyor. Kasımpaşa, Süper Lig'de evinde oynadığı son 5 maçında bir galibiyet alabildi. Mavi beyazlı ekip, bundan önceki 6 iç saha maçının 5’ini kazandı. Kasımpaşa, Süper Lig'e yeni yükselen takımlar ile oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi. Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında sahasında Osmanlıspor Futbol Kulübü’nü 3-1 mağlup ederken, Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor’u 3-1’le geçti ve iki takımda sezona galibiyetle başladı. Yeni Malatyaspor deplasmanda ikinci maçına çıkacak. Kasımpaşa şuana kadar iç sahada oynadığı 1 karşılaşmada berabere kalırken, sarı-kırmızılı takım ise çıktığı tek deplasman maçı Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla ikili mücadele kazanan takım.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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