Bu sezon başında koyduğu şampiyonluk hedefine sadece 24 saat uzaklıkta olan Yeni Malatyaspor, artık futbolcusuyla, taraftarıyla camiasıyla ve şehrin tamamıyla Boluspor maçının başlayacağı anı bekliyor. Ligin 33. Haftasında yarın İnönü Stadı’nda ağırlayacağı Boluspor’u mağlup ederek, sezon finalini erken yapmak isteyen sarı kırmızılı temsilcimizde bu büyük maç için adeta nefesler tutuldu. Taraftarlar 9.500 bileti sadece 2 gün içinde tüketirken, emniyet, belediye ve valilik kutlamalar için tüm can ve mal güvenliğini gözetecek şekilde önlemlerini aldı. Bu dev maça bilet bulamayan şanssız taraftarlar karşılaşmayı toplu halde meydanlarda takip ederek, maç bitimiyle İnönü Kapalı çarşı üzerinde toplanacak.

BUZ’DAN SOĞUKKANLILIK UYARISI!

Şehir maça adım adıma hazırlanırken, Yeni Malatyaspor ise bu sezon kendi sahasında oynayacağı son maçın hazırlıklarına devam etti. Orduzu Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen idmana tüm futbolcular katılırken, oyuncuların moralli ve hırslı oluşları gözlerden kaçmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman öncesi saha ortasında toplantı yapan Teknik Direktör İrfan Buz, futbolculara Boluspor maçıyla ilgili disiplinli ve soğukkanlı olunması yönünde tavsiyelerde bulundu. Buz, “Sizinle bu sene tüm Türkiye’ye örnek olacak bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Yeri geldi üzüldük, yeri geldi kırıldık. Ama tek bir şey hep oldu, inanç. Biz hep inandık ve çok çalıştık. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Şimdi önümüzde tek 90 dakikalık bir mücadele var. Bu mücadelenin sonucu ne olursa olsun, sizler benim gönlümün şampiyonu oldunuz bile” sözleriyle, oyuncularına yönelik duygusal bir konuşma yaptı.

İNÖNÜ’YE VEDA MAÇI OLACAK!

1970 yılında hizmete giren İnönü Stadı, şehre yapılan yeni stadın yeni sezonda açılacak olması nedeniyle TOKİ’ye devredilerek yıkılacak. Malatyalı futbolseverler, İnönü Stadı’na veda maçında tribündeki yerini alabilmek için Boluspor maçı biletlerine büyük ilgi gösterdi. Çarşamba gününden itibaren satışa sunulan müsabaka biletlerinin tamamı satıldı. Taraftarlar takımın şampiyon olması halinde koltuklarını sökerek tarihi stada tarihi bir veda yapmak istediklerini sosyal medyadan duyurdu.

FATİH AVCI