Tarih tekerrür etti

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, renktaşını 3 - 1 mağlup ederek, sezona güzel bir galibiyetle başladı. İzmir Bornova Stadı’nda oynanan müsabakada ev sahibi taraftarlar tribünleri doldururken, 500 civarında Malatyalı futbolsever de takımlarını yalnız bırakmadı. Özgür Yankaya’nın yönettiği müsabaka hakem kararlarıyla adeta karşılaşmanın önüne geçti. Yeni Malatyaspor’un ilk golünde, Castro’nun kırmızı kartında, Göztepe’nin sayılmayan golünde ve Yeni Malatyaspor’un son golünde tam 4 kez Video Yardımcı Hakem’e(VAR) başvuran Yankaya, tüm VAR kararlarında Malatyaspor lehine düdükler çaldı. Yeni transferler Ömer Şişmanoğlu ve Alesic ilk maçlarında golle tanışırken, Yeni Malatyaspor’da sakatlığı sebebiyle 4 isim 21 kişilik kadroda yer almadı. 4 golün 3 kırmızı kartın olduğu karşılaşmada Tüm goller Yeni Malatyaspor’lu oyunculardan geldi.

MİNA ATTI, VAR ‘GOL’ DEDİ!

22. dakikada Aleksic'in pasında topla buluşan Mina kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mina'nın vuruşunda top ağlarla buluşurken, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak Video Yardımcı Hakem ile görüşen Özgür Yankaya, golü verdi. 0 – 1

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI!

32. dakikada daha önceden sarı kartı olan Göztepeli Poko, Adem Büyük’e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi sahada 10 kişi kaldı.

YİNE MİNA, YİNE VAR!

48. dakikada Castro’nun rakibine yaptığı müdahalenin ardından Yeni Malatyasporlu oyuncuların itirazları sebebiyle hakem Özgür Yankaya saha kenarında bulunan VAR noktasının yolunu tuttu. Pozisyonu izleyen Yankaya, Arturo Mina’nın kaval kemiğine basan Castro’ya kırmızı kart gösterdi.

ISSAM CHABEKE KIZARDI

64. dakikada daha önce sarı kartı bulunan Yeni Malatyasporlu Chebake, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı.

GÖZTEPE BERABERLİĞİ YAKALADI

70. dakikada Yasin’in sol kanattan içeriye gönderdiği ortada Sadık ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı. Göztepe 9 kişiyle beraberliği yakaldı. 1 – 1

MALATYA’DAN CEVAP GEÇİKMEDİ!

73. dakikada Seth’in ortasında Göztepe kalecisi Beto ile karşı karşıya kalan Aleksic, kafa vuruşuyla takımını bir kez daha öne geçirdi. 1 – 2

GÖZTEPE BU KEZ VAR’A TAKILDI!

85. dakikada Halil’in şutu savunmaya çarpıp Ahmet’in önüne düştü. Ahmet karamboldan golü attı ama hakem Yankaya’ya uyarı geldi. VAR’ı dinleyen Yankaya golü iptal etti.

ÖMER ESKİ TAKIMINA ACIMADI

90. dakikada Göztepe ceza sahasına sokulan Ömer Şişmanoğlu sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1 – 3 VAR’a danışan Yankaya golü verirken, Ömer eski takımına duyduğu saygıdan dolayı gol sevincini yaşamadı.