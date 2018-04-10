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TARİH BELLİ OLDU

Malatya’yı önümüzde sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçının programı belli oldu.

TARİH BELLİ OLDU

Malatya’yı önümüzde sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçının programı belli oldu.

10 Nisan 2018 Salı 15:26
TARİH BELLİ OLDU

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda gerçekleştirilen toplantı sonucu müsabakanın 15 Nisan Pazar günü saat 15.00’te oynatılmasına karar verildi.

MASKF yönetimi ile İnönü Üniversitespor ve Pütürge Belediyespor kulübü yöneticilerinin yer aldığı toplantıda baraj maçının programı belirlendi.

Buna göre Malatya’yı önümüzde sezon Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçı 15 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanacak. Müsabaka tek maç eliminasyon sistemine göre oynatılacak. 90 dakikanın berabere bitmesi halinde uzatmalar, uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltılar kazanan takımı belirleyecek.

Baraj maçını kazanan takım önümüzdeki sezon Yeşilyurt Belediyespor ile birlikte Malatya’yı BAL’da temsil edecek ikinci takım olacak.MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, toplantının ardından iki takıma da başarılar dileyerek, müsabakanın Malatya’ya yakışır şekilde oynanması temennisinde bulundu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Amatör Spor Kulüpleri FederasyonuPütürge Belediyespor KulübüBÖLGESEL AMATÖR LİGSEYFULLAH ÖZDEMİR
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