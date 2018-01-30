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Taraftarların tepkisi dinmiyor!

Yeni Malatyaspor – Sivasspor maçından sonra Sivaslı taraftarların stat boşaldıktan sonra ‘Derebeyleri’ grubunun pankartını kesip, alaycı videolarla sosyal medyada paylaşması Malatyaspor taraftarını ayağa kaldırdı. Emniyete ve savcılığa suç duyurusunda bulunan sarı kırmızılılar, bu yapanın ceza almasını beklediklerini ifade ederek, yargı mensuplarını göreve çağırdı.

Taraftarların tepkisi dinmiyor!

Yeni Malatyaspor – Sivasspor maçından sonra Sivaslı taraftarların stat boşaldıktan sonra ‘Derebeyleri’ grubunun pankartını kesip, alaycı videolarla sosyal medyada paylaşması Malatyaspor taraftarını ayağa kaldırdı. Emniyete ve savcılığa suç duyurusunda bulunan sarı kırmızılılar, bu yapanın ceza almasını beklediklerini ifade ederek, yargı mensuplarını göreve çağırdı.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 15:56
Taraftarların tepkisi dinmiyor!

Malatyaspor taraftarları kendi statlarında ‘Derebeyleri’ yazılı pankartlarının birkaç Sivaslı tarafından sökülüp alı konulmasını kabullenemiyor. Konuyu mahkemeye taşıyan Malatyaspor Taraftarlar Derneği dün yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı, sorumluların 6222 sayılı kanunla cezalandırılmasını istedi.

İşte o açıklama: “Hafta sonu oynanan 19. hafta müsabakasında, Malatyasporumuz’un galip gelmesini hazmedemeyen bir grup Sivasspor taraftarı, grubumuz stadı terk ettikten sonra pankartımızı çalmıştır. Bu süreçten sonra Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak tüm hukuki süreçlerin başkanlarımız tarafından başlatıldığını belirtmek isteriz. Ülkemizin geçtiği bu zor dönemlerde bizler tribünleri Türk bayraklarıyla donatıp, asker selamıyla milli duruş sergilerken, belli ki birileri gözünü bu ortamda bile hırsızlığa dikmiştir. Böyle bir düşüncesizlik, böyle bir aşağılık davranış kabul edilebilir değildir. Yapılan bu hırsızlığın ve Malatyalılara yapılan saygısızlığın ne tribün ahlakında ne de yüce Türk milleti nezdinde yeri ve karşılığı yoktur! Bu seviyesice yapılan eylemi gerçekleştiren kişinin ne tribünde ve Sivaslılar arasında yeri olmamalıdır. 6222 sayılı ‘Sporda Şiddet Yasası’nın, kameralarca ve Malatya emniyetimizce tespit edilen bu şahıs için bir an önce işletilmesini emniyet ve yargı kanallarından acilen istiyor, nefret suçu teşkil edecek bu eylemin en ağır şekliyle Türkiye’ye örnek olacak şekilde cezalandırılmasını Malatyamız ve Türk sporu adına mahkemelerimizden talep ediyoruz. Türk sporu ve Malatyamız adına süreci yakından takip edip, gelişmeleri kamuoyuna bildireceğimizin sözünü veriyoruz...

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 30.01.2018 16:06
Anahtar Kelimeler:
Malatyasporumuz‘Derebeyleri’Sivasspor MaçıYeni Malatyaspor
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