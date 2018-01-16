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TARAFTARLARDAN EVREN'E ZİYARET

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanları Murat Soysal, Şabi Burak Doğan beraberindekiler ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret ederek forma hediye ettiler.

TARAFTARLARDAN EVREN'E ZİYARET

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanları Murat Soysal, Şabi Burak Doğan beraberindekiler ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret ederek forma hediye ettiler.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 17:38
TARAFTARLARDAN EVREN'E ZİYARET

Ziyarette konuşan Taraftarlar Derneği Başkanı Şabi Burak Doğan “Verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Taraftarların ve Evkur Yeni Malatyaspor’un her zaman yanında olduğunuz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal ise, “ESKKK Başkanımız Ali Evren ve Esnaf Sanatkar Odası Başkanımız Şevket Keskin deplasman için her zaman ellerini taşın altına koymuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Ali Evren ise, “Bizler her zaman Yeni Malatyaspor’un yanında olan kişileriz, olmaya da devam edeceğiz. Ben Evkur Yeni Malatyasporumuza başarılar diliyorum. Şuan puan olarak güzel bir yerdeyiz sizlerin ve bizlerin destekleriyle sporumuz bir yerlere gelecektir” diye konuştu.
 

İHA

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Bu SabahMalatyaEvren ZiyaretTaraftarYENİMALATYASPOR
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