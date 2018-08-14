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Taraftarlara destek yağmuru!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, trafik kazası geçiren Yeni Malatyaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Taraftarlara destek yağmuru!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, trafik kazası geçiren Yeni Malatyaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

14 Ağustos 2018 Salı 11:20
Taraftarlara destek yağmuru!

Başkan Polat; “Göztepe maçı sonrası Malatya’ya dönmek üzere yola çıkan aracın Afyonkarahisar’da trafik kazası yaptığını üzüntüyle duydum. 1’si ağır 15 taraftarımız kazada yaralanmıştır. Malatya ve spor camiasına geçmiş olsun. Yarılı kardeşlerime ise acil şifalar diliyorum” dedi. Yeni Malatyaspor Kulübü de resmi sitesinden sarı kırmızılı futbolseverlerle ilgili şu mesajı yayınladı: Göztepe karşılaşması sonrası Malatya´ya dönerken, Afyon-Konya yolu üzerinde kaza geçiren cefakâr taraftarlarımızın haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

(BÜLTEN)

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur PolatTrafik KazasıYeni Malatyaspor
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