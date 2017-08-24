Antalyaspor maçıyla ilk kez taraftarı karşısına çıkacak Yeni Malatyaspor’da tıpkı takım gibi taraftarların da bu maça hazırlığı sürüyor. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Atatürk Spor Salonu’nda özel bir toplantı yaparak tribün liderleri ve taraftar grupları temsilcileriyle yeni sezonda izlenecek yol haritasını konuştu. Bu sezon Malatya’da oynanacak müsabakalarda söylenecek yeni besteler, Süper Lig’de şehrin ve takımın temsil edilmesi, değişen oyun kuralları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan yeni kararlar gibi birçok konunun görüşüldüğü toplantıya 50 civarında taraftar katıldı.

“ESNAFIMIZ KAZANACAK”

Tribün lideri Murat Alpay toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Hem bu hafta hem de sezon boyunca oynayacağım maçlar için önemli bir toplantı oldu. Dernek başkanlarımız Murat Soysal ve Burak Doğan’ın yeni sezonda Malatya’ya yakışır bir taraftar yapılanması hedefiyle yola çıktık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine takımın en büyük gücü Malatyaspor taraftarlar derneği olacaktır. Hafta sonu oynayacağımız Antalyaspor karşılaşmasında misafir tribüne gelecek olan Antalyaspor taraftarına öncelikle Battalgazi’nin şehrine, doğunun incisi Malatya’mıza kazasız belasız gelmelerini diliyorum. Şehrimize gelecek olan taraftarlara Malatya’mıza ve Derebeylerine yakışır bir şekilde misafirperverliğimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Antalyaspor tribün liderleriyle yaptığımız görüşmede bize nasıl 2001 yılında destek olduklarını kendilerine hatırlatarak, Anadolu’nun destan şehri Malatya’yı gönül rahatlığıyla gezip meşhur Kernek Parkı’nı görmeleri gerektiğini söyledik. Gün boyunca şehirde gezecekler ve merkezdeki tüm esnafımız kazanmış olacak." Diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ