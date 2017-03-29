29 Mart 2017 Çarşamba

Taraftarlar otobüs için yollara düştü!

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, takımlarının hafta sonu İstanbul’da oynayacağı Elazığspor maçına gitmek için otobüs talebinde bulundukları STK’lardan umduklarını bulamayınca, tepki olarak kendileri otobüs firması yetkilileriyle görüşüp destek istedi.

29 Mart 2017 Çarşamba 11:37
Taraftarlar otobüs için yollara düştü!

  Elazığspor ile İstanbul’da karşılaşacak Yeni Malatyaspor’u bu zorlu maçta yalnız bırakmak istemeyen Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Malatya’daki otobüs firması işletmelerini ziyaret ederek taraftar için otobüs talebinde bulundu. Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzde zorlu bir Elazığ maçı var. Takımımızın iyi bir gidişatı var, bu gidişatın devamı için bu maçı kazanmalıyız. Bu maçta taraftar olarak takımımızı yalnız bırakmamak için şehrimizde hizmet veren otobüs firmalarını ziyaret ettik. Sağ olsunlar bize destek olacağını söyleyen firmalarımız oldu. Yeni Malatyaspor, Malatya’nın takımı ve bu konuda herkesin şehrinin takımına destek olması gerekiyor. Hedefimiz en az 15 otobüs. Buradan medya aracılığıyla Metro Turizm’den Haydar Yiğit’e, Medine Turizm’den Ali Keskin’e, Beydağı Turizm’den Reşat Mutlu’ya, Kamil Koç’tan Zeki Ateş’e ve TOFED Başkanı Fatih Bay ile başkanvekili Ayhan Gönültaş’a teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar 8 otobüse ulaşıldı. Bütün Malatyalı iş adamlarımızdan ve şehrin dinamiklerinden beklentimiz taraftar için değil Malatya’nın takımı Malatyaspor için bize yardımcı olmalarıdır” ifadeleri kullanıldı. 

MEHMET KIROĞLAN
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