Maça gitmek için Büyükşehir Belediye Hizmet Binası yanında toplanan taraftarlar, tahsis edilen otobüsler için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti. Hareket saatinden önce Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Evkur Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal ve bir grup taraftar, Başkan Ahmet Çakır ile görüşerek verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

“EN GÜZEL İŞ KOŞULSUZ DESTEK VERMEKTİR”

Taraftarların tezahüratları eşliğinde taraftarların yanında giden Ahmet Çakır, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının çok önemli olduğunu belirterek, Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının destek noktasında güzel organizasyonlar yaptığını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının seviyeli ve ölçülü bir şekilde takıma destek verdiğini ifade eden Başkan Çakır, “Umarım dönüş yolculuğu daha da keyifli olur. Bu saatten sonra yapılacak en güzel iş koşulsuz destek vermektir. Takımımıza seyircimizin daima yanında olduğunu hissettirmeliyiz. Takımımız şuan iyi futbol oynuyor. Birkaç maç dışarıda oynayacağız. Stadımız maç oynamaya hazır hale getiriliyor. Sabırlı olacağız. Yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu. Taraftarlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ettikten sonr Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı için Gaziantep’e hareket etti.

FATİH AVCI