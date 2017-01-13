Malatyaspor Taraftarlar Derneği bu akşam düzenleyecekleri “Birlik ve Beraberlik Gecesine” Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı davet etti. Dernek Başkanı Murat Soysal ve yöneticiler başkan Polat’ı makamında ziyaret ederken, üzerinde Hacı Uğur Polat yazılı 44 numaralı Yeni Malatyaspor formasını da başkana hediye etti.

SOYSAL: BAŞKANIMIZ BİZİ ONURLANDIRACAK

“Birlik ve Beraberlik” Gecesine Malatyaspor’a gönül vermiş çok değerli isimlerin katılacağını ifade eden Dernek Başkanı Murat Sosyal, “Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’de şampiyonluğa doğru koşuyor, takımımızı zorlu bir ikinci yarı bekliyor. Taraftarlar olarak ta takımımızın Süper Lige yükselmesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu kapsamda 13 Ocak Cuma günü geniş katılımlı “Birlik ve Beraberlik” Gecesi düzenleyeceğiz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ı davet etmek için kendisini ziyaret ettik. Hepimizin çok sevdiği, abimiz, değerli büyüğümüz belediye başkanımız inşallah geceye katılacak ve bizleri onurlandıracak. Başkanımız her daim gençlerimizin yanında ve destekleyicisi olmuştur. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesindeki takımlarımızın başarısı ortada, inşallah Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden futbol takımımızda bu sene 3. Lig’e çıkacak. Malatya’daki tüm takımlarımızın başarılı olması hepimizin mutluluğu olacaktır. Başkanımıza da çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

POLAT: ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENMELİYİZ

Türkiye’nin bütün alanlarda birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde “Birlik ve Beraberlik” Gecesi düzenlemeye karar veren Malatyaspor Taraftarlar Derneğini tebrik eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeni Malatyaspor’un Süper Lige yükselmesini canı gönülden istiyoruz. İç ve dış saha maçlarında takımı bir an olsun yalnız bırakmayan taraftarlarımızın desteği ve mücadelesini takdirle karşılıyorum” dedi. “Birlik ve Beraberlik” Gecesine katılacağını söyleyen Başkan Polat, “Herkesin tek beklentisi takımın Süper Lige yükselmesidir. Bu manada kulüp yönetimimize ve teknik heyet ile futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bolu deplasmanından 5-1’lik galibiyetle ayrılarak moral kazanan takımımız inşallah cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Sivasspor maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşacaktır.” dedi.

FATİH AVCI