TARAFTARLAR GECEYE HAZIRLANIYOR

Malatyaspor Taraftarlar Derneği düzenleyeceği geceyle spor camiasını bir kez daha bir araya getirecek. Yarın saat 19.00’da Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilecek etkinliğe şehrin tüm protokolünü davet eden ve geniş bir katılım bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, futbolcular ve teknik heyeti de geceye getirecek. Dernek başkanları Murat Soysal ve Burak Doğan’ın yaklaşık 1 aydır yoğun bir çaba harcadığı gecede Malatyalı ses sanatçısı Mehmet Balaban da salonu dolduranlara unutulmaz bir konser verecek. Geceyle ilgili açıklamalarda bulunan Burak Doğan, “Murat Soysal kardeşimle birlikte yoğun bir çaba harcadık. Malatya, İstanbul ve Ankara’da tüm siyasetçilerimizi, iş adamlarımızı ve yöneticilerimizi ziyaret ettik. Burada amacımız tüm zorlu şartlarda takımlarını destekleyen taraftarımıza güzel bir gece yaşatmak. Spor camiamızın tüm unsurlarını bir arada toplamak ve iş adamlarımız ile protokolümüzün desteğiyle derneğimize küçük de olsa bir katkıda bulunmak. Bu düşünceyle tüm taraftarımızı gecemize davet ediyoruz” dedi.busabahmalatya.com