Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Haftasonu oynanacak olan Galatasaray maçı biletlerinin satışı kulübümüz saha olayları nedeniyle Disiplin Kurulu´na sevk edildiğinden dolayı sadece bloke olmayan bloklar için satışa sunulacaktır. İlgili bloklar için prosedür gereği Perşembe akşamı açıklanacak olan PFDK kararlarının beklenmesi gerekmektedir. Passolig yetkilileriyle yaptığımız görüşme neticesinde saha olayları nedeniyle sevk edilen bloklarda Göztepe maçını izleyen taraftarlarımızın passoligleri Perşembe akşamına kadar blokeli tutularak bugün itibariyle maç biletleri satışa çıkarılacaktır. Perşembe akşamı kararların açıklanmasından sonra ise blokeli passoliglerin de blokeleri kaldırılarak tüm passoligler satışa açılacaktır. Tüm taraftarlarımıza duyurulur. Bloke kart blokları: Doğu Alt E Blok, Güney Alt C blok, Güney Alt D Blok, Batı Alt D Blok” denildi.

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