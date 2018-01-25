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TARAFTARLAR DİKKAT!

Süper Lig’de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Antalyaspor-Yeni Malatyaspor 3 Şubat Cumartesi, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa 9 Şubat Cuma ve Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçları 18 Şubat Pazar tarihlerinde oynanacak.

TARAFTARLAR DİKKAT!

Süper Lig’de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Antalyaspor-Yeni Malatyaspor 3 Şubat Cumartesi, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa 9 Şubat Cuma ve Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçları 18 Şubat Pazar tarihlerinde oynanacak.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 12:26
TARAFTARLAR DİKKAT!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 20,21 ve 22. haftalarında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada Yeni Malatyaspor, 20. haftada 3 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Antalyaspor’un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar 21. haftada 9 Şubat Cuma saat 20.00’de Kasımpaşa’yı Malatya Stadyumu’nda ağırlayacak. 22. hafta ise Yeni Malatyaspor 18 Şubat Pazar günü 13.30’da Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Lig programı şöyle; 

20. HAFTA
2 Şubat Cuma:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)


21. HAFTA
9 Şubat Cuma:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)
11 Şubat Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)


22. HAFTA
16 Şubat Cuma:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
18 Şubat Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Stadı henüz açıklanmadı) . busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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