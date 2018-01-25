TARAFTARLAR DİKKAT!

Süper Lig’de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Antalyaspor-Yeni Malatyaspor 3 Şubat Cumartesi, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa 9 Şubat Cuma ve Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçları 18 Şubat Pazar tarihlerinde oynanacak.