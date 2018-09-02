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Taraftarla tartışan Boutaib’e yönetimden uyarı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Atiker Konyaspor ile oynanan maçta bir pozisyon sonrası taraftarla tartışan golcü futbolcu Khalid Boutaib’e yönetimden uyarı geldiği belirtildi.Bu sezon henüz golle tanışamayan Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı futbolcusu...

Taraftarla tartışan Boutaib’e yönetimden uyarı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Atiker Konyaspor ile oynanan maçta bir pozisyon sonrası taraftarla tartışan golcü futbolcu Khalid Boutaib’e yönetimden uyarı geldiği belirtildi.Bu sezon henüz golle tanışamayan Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı futbolcusu...

02 Eylül 2018 Pazar 14:39
Taraftarla tartışan Boutaib’e yönetimden uyarı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Atiker Konyaspor ile oynanan maçta bir pozisyon sonrası taraftarla tartışan golcü futbolcu Khalid Boutaib’e yönetimden uyarı geldiği belirtildi.

Bu sezon henüz golle tanışamayan Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı futbolcusu Khalid Boutaib, 1-0 kaybedilen Atiker Konya maçının sonlarına doğru kendisine tribünden gösterilen tepkiye aynı şekilde karşılık verdi. Başarılı futbolcu, bu davranışıyla maçın önüne geçmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin Khalid’in davranışın bir kez daha tekrarlanmaması uyarısında bulunduğu ifade edildi.

Yönetimin Faslı futbolcuya, “Taraftar her zaman haklıdır. Onlar bizim en büyük itici gücümüz. Konya maçındaki kötü oyuna gösterilen tepki gayet kibar ve haklıydı. Hiçbir futbolcumuzun taraftara kızmak ya da farklı bir davranışta bulunmak gibi bir lüksü olamaz. Futbolcu profesyoneldir, işler kötü gittiğinde tribünleri duymayacak ve sadece işine konsantre olacak” dediği öğrenildi.
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