17 Nisan 2017 Pazartesi

Taraftarın beklediği açılış gerçekleşti

Malatyalı futbolseverlerin uzun süredir gündemde tuttuğu lisanslı ürün satılan mağazanın eksikliği hafta sonu yapılan store açılışıyla giderildi. 44 çeşit ürünün satıldığı storenin açılışını kulüp başkanı Adil Gevrek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptı.

17 Nisan 2017 Pazartesi 11:40
Taraftarın beklediği açılış gerçekleşti

  Yeni Malatyaspor, kulübün lisanslı ürünlerinin satışının yapılacağı resmi mağazasının açılışını yaptı. TFF 1. Lig’de topladığı puanlarla Süper Lig’e yükselme adına büyük avantaj elde eden Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarın lisanslı ürün satılması yönündeki ısrarı üzerine harekete geçen yönetim kurulu, eski belediye meydanına yerleştirilen satış mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor Store açılışına Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MASTÖB ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, MASTÖB Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ve Yönetimi, STK temsilcileri ve Yeni Malatyaspor taraftarları katıldı.

İLK GÜNDE 15 BİN LİRALIK SATIŞ
  Açılışta konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Takımımız şu anda iyi bir konumda. Allah’ın izni ile salı günü tüm taraftarımızla birlikte Eskişehirspor'u kendi evimizde yenip büyük bir avantaj elde etmek istiyoruz. Uzun zamandır kendi evimiz dışında İstanbul'da maçlar oynadık. İstanbul'daki Malatyalılar takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiler. Şimdi sıra Malatya'da. Çok şükür şu ana kadar taraftarımız maça yoğun ilgi gösteriyor. Sadece kale arkasında yerimiz kaldı. İnşallah maç gününe kadar kale arkası biletlerini satıp dolu tribün önünde takımımızı destekleyeceğiz. Bugüne kadar maddi manevi desteğini hiç bir zaman esirgemeyen bakanımız Bülent Tüfenkci'ye, milletvekilimiz Öznur Çalık’a ve bu kulübün buralara gelmesinde büyük maddi manevi desteği ve emeği olan belediye başkanımız Ahmet Çakır'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Taraftarların yoğun ilgisi ile birlikte Yeni Malatyaspor store açılışı gerçekleşti. Açılışla birlikte satış da yapılırken, ilk gün itibariyle yaklaşık 15 bin lira gibi ciddi bir satış rakamının ortaya çıktığı öğrenildi. 

FATİH AVCI
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