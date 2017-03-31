Yeni Malatyaspor’un başarılı ofansif orta saha oyuncusu İrfan Başaran, yarın oynayacakları Elazığ derbisi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımın Malatya’daki son çalışmasını takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan İrfan, sezon sonu gelmeden şampiyonluğu garantilemek istediklerini belirterek, “8 puanlık farkımız var. Kazanarak devam edersek 2 – 3 hafta öncesinden ipi göğüsleyebiliriz. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN SON 9 MAÇIMIZ”

Şampiyonlukla ilgili kendilerini etkilemeye çalışanlar olsa da bundan etkilenmemeye çalıştıklarını kaydeden İrfan, “Bu maçın önemini ben, takım arkadaşlarım ve tüm Türkiye biliyor. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok, herkes olayın farkında, ciddiyetinde. Çok güzel bir gidişatımız var, 50 puanı yakaladık. Bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabi takım içinde de konuşurken gerçekten motivasyonumuz çok yüksek. Çevrede bizi etkilemeye çalışan insanlar olsa da biz bundan etkilenmemeye çalışıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. 9 maçımız kaldı. Bu haftaki Elazığ maçı taraftarımız ve şehrimiz için daha önemli. Ama sonuçta kazandığımızda 3 puan kazanacağız, daha ötesinde bir şey kazanmayacağız. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak bu maça da öyle hazırlandık. Her şeyin farkındayız, inşallah 3 puanı alacağız” şeklinde konuştu.

Daha önce Orduspor ile bu ligde bir şampiyonluk yaşadığını hatırlatan İrfan, “Burada üçüncü senemde ikinci şampiyonluğumu yaşamak istiyorum. Ben takımla beraber kendimde de bir yükseliş olduğunu görüyorum. Bu gerçekten benim için mutluluk verici. İnşallah daha iyi noktalara geliriz. İyi çalışıyoruz, ekstra antrenmanlar da yapıyorum. Bu anlamda da kendimize iyi bakıyoruz” diye konuştu.

FATİH AVCI