“Taraftarımız için 25 milyonluk yatırım”

Yeni Malatyaspor’un ilk iç saha maçını önümüzdeki cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacak. Bu karşılaşmada yaşanacak yoğunluk, yapılan yeni köprülü kavşağın faaliyete geçmesiyle birlikte tamamen ortadan kalkmış olacak. Yeni stadyum için yapılan kavşakla ilgili konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Malatya bizim vizyonumuz. 16 yıldır iktidar olarak, 19.5 katrilyonluk yatırımı Malatya’mızla buluşturduk. Ve 2023 için hedeflerimiz vardı. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de spor şehri Malatya’ydı. Bunun için spor şehri Malatya’da stadyumumuzu yaptık. Ve onun bağlantı yolları, kavşak düzenlemesi yapılıyor. Kavşak denince küçük bir alan gibi algılanılıyor. Ama maliyeti 25 milyonluk bir yatırım. Bu yatırımın Malatyasporlu taraftarlarımızın stadyuma rahat erişimi için. İnönü Üniversitesi’nde geçmiş dönemde maalesef trafik keşmekeşliğinden kaybettiğimiz canlar var. Oradaki trafik canavarlarına dur diyebilmek için çok güzel bir kavşak düzenlemesi yaptık. Ve inşallah eski İnönü Stadyumu’nun yerini de yıkıyoruz. Oraya da Millet Bahçemizi yapıyoruz. Yeni spor sahalarımız, şeker arazilerindeki mekânlarımızla Malatyalılarla ilgili hizmete devam edecek” ifadelerini kullandı.