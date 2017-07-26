11 yıl aradan sonra Süper Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ertuğrul Sağlam’ın geçtiğimiz ay Malatya’ya gelerek tespit ettiği antrenman sahaları, kulüp tesisi ve yeni stat gibi birçok altyapı eksiğinin sezon başına yetiştirilemeyecek olması taraftarın tepkisine neden olmaya başladı. Son olarak da yeni stadyumun Süper Lig’in ilk haftasında Malatya’da oynanacak olan Osmanlıspor maçına yetişmeyeceğinin anlaşılması üzerine Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden bir açıklama geldi. Derneğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Derebeyleri’nin Malatya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan dernek başkanı Murat Soysal, Derebeyleri’nin sabrının ve gücünün sınanmaması gerektiğini söyleyerek “ilk maçta tepki gösterdiğimiz zaman kimse çıkıp taraftar sabote ediyor demesin” ifadelerini kullandı.

KİMSE GÖZ ARDI ETMESİN

Bugüne kadar sessiz kalma nedenlerine açıklık getiren Murat Soysal, taraftarın yolunda gitmeyen şeyler için ne zaman tepkisini gösterse sanki haksız yere eleştiri yapılıyor imajı uyandırıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bizler bir şeyler iyi gitsin diye sustuk bugüne kadar çünkü taraftar bu şehir için ne yapsa öcü gibi gösteriliyor iyi gitsin diye bir şeyler yapıldığı zaman haksız olan bizlermişiz gibi gösteriliyoruz.

Yapılanı yapılmayanı tam anlamıyla görüyoruz ve izliyoruz. Suskunluğumuzun sebebi boyun eğdiğimiz anlamına gelmesin. Derebeyleri Malatya'nın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kimse Derebeyleri’nin sabrını ve gücünü sınamasın bu büyük bir yanlış olur. Buyurun stadın hali ortada yolu yok eksiği çok 20 gün kalmış ilk maçta tepki gösterdiğimiz zaman kimse çıkıp sabote ediyor demesin. Bandırma maçından sonra koyduğumuz tepkiden sonra gelen Adana Demirspor galibiyeti ayrıntılarını kimse göz ardı etmesin son sözü yine biz söyleyeceğiz herkes rahat olsun.”







ÖMER ALİ DELİBAŞ