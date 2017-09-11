11 Eylül 2017 Pazartesi

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Taraftardan örnek uygulama

Malatyaspor Taraftarlar Derneği aldığı bir kararla, bu sezon takımlarının Süper Lig’de oynayacağı iç saha maçları öncesi rakip takım taraftarını karşılayarak, birlikte şehir turu yapacak.

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:14
Taraftardan örnek uygulama

Malatyaspor Taraftarlar Derneği adına konuya ilişkin bir açıklama yapan tribün lideri Murat Alpay, "Taraftar profilimiz değişiyor. Şehrimize gelen tüm taraftar gruplarını karşılıyor ve şehrimizde rahatça gezmelerini sağlıyoruz. Antalyaspor karşılaşmasında bunun en güzel örneğini gösterdik" dedi.

Yeni başlatılan uygulamayı ilk kez Antalya maçında hayata geçirdiklerini ve güzel netice aldıklarını kaydeden Alpay, "Taraftar profilimiz değişiyor. Şehrimize gelen tüm taraftar gruplarını karşılıyor ve şehrimizde rahatça gezmelerini sağlıyoruz. Antalyaspor karşılaşmasında bunun en güzel örneğini gösterdik. Misafir takım taraftarı normalde şehir dışında bekletilirken, yaptığımız çağrılar neticesinde kendilerini davet ettik ve ağırladık. Bu sayede misafirlerimizin şehrimizi rahatça gezmesini ve esnafımızın kazanmasını sağladık. Antalyaspor taraftarının maç çıkışında ellerinde kayısı poşetleri ve Malatyaspor atkıları görmek bizleri mutlu etmiştir. Bir sonraki iç saha karşılaşmasında karşılaşacağımız Bursaspor taraftarını da aynı şekilde, Anadolu’yu anayurt yapan Battalgazi'nin destan şehri Malatya'ya bekliyoruz. Malatyaspor taraftarı olarak, Bursaspor taraftarını şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacağız ve misafir edeceğiz. Malatya'da tribünlere kardeşlik damga vuracak" diye konuştu.

İHA
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