19 Ocak 2017 Perşembe

Taraftara kötü haber!

Geçtiğimiz Cumartesi İnönü Stadı’nda Sivasspor’u ağırlayan Yeni Malatyaspor, 0 – 0 biten maçın ardından temsilci raporlarına bakılarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

19 Ocak 2017 Perşembe 12:17
Taraftara kötü haber!
  Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor Kulübünü Sivasspor müsabakasınındaki taraftarlarının ‘çirkin ve kötü’ tezahüratı gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. PFDK’ya sevk edilen Yeni Malatyaspor’la ilgili bölümde, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” İfadelerine yer verildi. Sivasspor Kulübü de, maça gelen taraftarlarının ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle yine PFDK’ya sevkedildi. PFDK’nın her kulüple ilgili kararını bugün akşam saatlerde vermesi bekleniyor. Yeni Malatyaspor’un ceza alması durumunda infaz Mersin İdmanyurdu maçında uygulanacak.

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