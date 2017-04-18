Karşılaşmayı takip edecek sarı kırmızılı taraftarların maçın başında girişlerde yoğunluk yaşamaması için stat kapılarının erken açılacağı belirtildi. Normalde 2 saat önce açılan kapılar, bugün saat 15.00’ten itibaren açılacak. Karşılaşmada tüm koltukların dolacağı için yaşanacak uzun kuyrukların önüne geçmek için tüm taraftarları stada erken gelmeye davet eden Yeni Malatyaspor kulübü, tribünlerdeki toplu ve tekil yapılacak tezahürat ile fiili eylemlere de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bir sonraki iç saha maçı olan Göztepe karşılaşmasında tribünlerin ceza almaması için tüm taraftarı uyaran yönetim, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren Malatyalılara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

FATİH AVCI