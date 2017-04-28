O maçı Giresun’da izleyen futbolseverler Bandırmaspor deplasmanındaki maçı izleyemeyecek. PFDK’dan açıklanan karar ve gerekçeleri şöyle: “Yeni Malatyaspor Kulübünün, 22.04.2017 tarihinde oynanan Giresunspor - Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir”

ÖMER ALİ DELİBAŞ