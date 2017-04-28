28 Nisan 2017 Cuma

Taraftara deplasman yasağı!

Giresunspor – Yeni Malatyaspor maçından dolayı PFDK’ya sevk edilen Yeni Malatyaspor taraftarına ceza geldi.

28 Nisan 2017 Cuma 11:27
Taraftara deplasman yasağı!

 O maçı Giresun’da izleyen futbolseverler Bandırmaspor deplasmanındaki maçı izleyemeyecek. PFDK’dan açıklanan karar ve gerekçeleri şöyle: “Yeni Malatyaspor Kulübünün, 22.04.2017 tarihinde oynanan Giresunspor - Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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