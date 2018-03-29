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TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gençlerbirliği maçı öncesi Malatyalı futbol severlere seslenerek, "Vefakar ve cefakar taraftarlarımızın hem takımımıza hem de kahramanlarımıza destek için stadı dolduracağına inanıyorum” dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gençlerbirliği maçı öncesi Malatyalı futbol severlere seslenerek, "Vefakar ve cefakar taraftarlarımızın hem takımımıza hem de kahramanlarımıza destek için stadı dolduracağına inanıyorum” dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 18:11
TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Başkan Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı yönetimi maç hasılatını Mehmetçik Vakfı’na bağışlama kararı alması nedeniyle kutladı. Taraftarlara da seslenen Çakır paylaşımında, “Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağımızın maçın geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak olması nedeniyle yönetimimizi aldığı bu karar için kutluyorum. Vefakar ve cefakar taraftarlarımızın hem takımımıza, hem de kahramanlarımıza destek için stadı dolduracağına inanıyorum. Takım Bizim Takımımız” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakırGençlerbirliğiYeni Malatya Spor
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