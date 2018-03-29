TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Başkan Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı yönetimi maç hasılatını Mehmetçik Vakfı’na bağışlama kararı alması nedeniyle kutladı. Taraftarlara da seslenen Çakır paylaşımında, “Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağımızın maçın geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak olması nedeniyle yönetimimizi aldığı bu karar için kutluyorum. Vefakar ve cefakar taraftarlarımızın hem takımımıza, hem de kahramanlarımıza destek için stadı dolduracağına inanıyorum. Takım Bizim Takımımız” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com