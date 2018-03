TARAFTAR YOKSA PUAN DA YOK!

Erol Bulut maçtan önce yaptığı açıklamada oyuncularını da, yönetimi de, camiayı da bu sözlerle uyardı.

Uyardı da Erol hocayı umursayan olmadı.

Fenerbahçe’yi oyunsal ve istatiksel olarak yenmemize rağmen sahadan 2 – 0’lık mağlubiyetle ayrıldık.

Nedeni Fenerbahçe’nin büyük takım olduğunu unutmuş olmamızdı. Kötü oynarken, terlemeden kazandılar.

Yeni Malatyaspor 4 haftalık kaybetmeme serisine ve Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile Akhisar mağlubiyetlerine aldanmış olmalı ki her halükarda Fenerbahçe’den puan alabileceğini düşündü.

Fenerbahçe’den daha fazla topa hakim olsan da, daha fazla orta yapsan da, daha fazla isabetli pas atsan da, daha fazla pozisyon üretsen de rakibin büyük takım olduğunu unutmayacaksın!

İlk goldeki şansızlığı anlarım ama ikinci goldeki lakaytlığı kabul edemem. Alper son çizgide kahve içti, çay söyledi, mangal yaktı, orta yaptı Gulliano kafayı vurdu golü attı, savunmamız hala dönecek ve pozisyon alacak.

Hayırdır ya...

Rakibinizin kim olduğunun farkında mısınız beyler!

Sonuç olarak Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’ye yenilmesinden daha doğal bir olasılık yok. Bu mağlubiyeti hak etmediğimiz için kabullenmek zor biraz.

Kaleci Volkan...

Her zamanki gibi, her deplasmandaki gibi, her rakip taraftara yaptığı gibi yine klasik bir Volkan Demirel izledik. Sahaya atılan birkaç pet şişeyi, hayatında ilk defa yaşıyormuşçasına tahrikçi ve tiyatral bir şekilde şovunu yaparak süsledi. Zaman geçirdi, taraftarı gerdikçe gerdi. Volkan gibi futbolcular Türk futboluna yakışmıyor. Performansı, kalecilik mesleğine tek sözüm yok. Kurtarışlarıyla Fenerbahçe’yi oyunda tuttu. Ama bu davranışları onun Türkiye’nin her deplasmanında kötü ve çirkin tezahüratlarla karşılanmasına neden oluyor. İşin garibi Volkan buna alışmış ve tahrikten uzak durmuyor.

Mete Kalkavan’ın duruşu hatalı!

Maçın skoruna ve oyunun seyrine etki etmedi. Malatyaspor’un sayılmayan golü net ofsayt. Murat vurduğunda Adem apaçık ofsayt pozisyonunda. Fenerbahçe’nin ilk golünde İssam ofsaytı bozuyor. Gol nizami. Bunun dışında serbest vuruşlarda Mete Kalkavan’ın durduğu yer yanlış. Dönen topları kaleye tamamlayacakmış gibi duruyor, genç hakemlere kötü örnek oluyor!

Bilet meselesi...

Maçın önüne geçen asıl meseleyi sona sakladım. Malatya’da harika bir hafta sonu. Hava güneşli, zemin süper rakip Fenerbahçe. Futbol iklimi için her şey hazır ama taraftar yok!

Neden peki?

Yönetimin saçma sapan bilet fiyatı belirlemesinden dolayı Malatyalılar futbola küstü.

300 kişilik protokolde 600 kişi maç izlerken, 27 bin 44 kişilik statta 18500 koltuk boş kaldı. Bu ayıbı en ağır cümlelerle eleştirsem de az kalır. Maçtan önce şehrin maça ilgisi azalmasın diye tek kelime etmedim.

Ama böyle kepazelik olmaz.

Galatasaray ve Beşiktaş maçında dolu tribünler önünde 4 puan aldık.

Fenerbahçe maçında taraftar yok puan da yok!

Yönetimin büyük maçlarda bilet fiyatlarını yükseltmesi normal. Bunu Barcelona da yapıyor Real Madrid’de. Ama fiyat skalası belirlenirken, İstanbul’dan oturduğunuz yerden yaparsanız, kusura bakmayın avucunuzu yalarsınız. Malatya halkının sosyoekonomik yapısı, tribünlere gelen halkın refah düzeyi ve yaş ortalaması gibi hiçbir reel veriyi göz önünde bulundurmadan, 50 ile 130 lira arasında bilet fiyatı belirlerseniz takıma da, taraftara da, şehre de yazık etmiş olursunuz.

Boş tribünler Malatya’ya yakışmadı ama 300 kişilik protokoldeki 600 kişi ve boş koltuklar bu yönetime çok yakıştı!

Umarım ders alırlar ve bir daha büyük maçlar da dahil böyle gereksiz işler içine girmezler!

U21’e yazık oldu...

Yeni Malatayspor – Fenerbahçe U21 maçını gözümü kırpmadan izledim. Aynı A takım maçı gibi sahada tek kale top oynayan biz, golü atan onlardı.

Gençlere yazık oldu.

Üzülmesinler, böyle devam etsinler... FATİH AVCI - Busabah Gazetesi