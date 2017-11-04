04 Kasım 2017 Cumartesi

Taraftar taşınma kararı aldı

Yeni Malatyaspor’un evinde oynadığı maçlarda önemli bir itici güç görevi gören taraftarı, takımını daha iyi destekleyebilmek için kale arkası tribüne taşınma kararı aldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:39
Taraftar taşınma kararı aldı

  Malatyaspor Taraftarlar Derneği adına açıklama yapan tribün lideri Murat Alpay, daha önce maraton tribününde toplanan taraftarın bu haftaki Başakşehir maçında kale arakasında bir araya geleceğini paylaştı. Takımlarının ligde iyi sonuçlar almasıyla birlikte yüzleri gülen sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında tribün şova hazırlanıyor.
Tribün lideri Murat Alpay, ses akustiğini yakalayabilmek için kale arkası tribüne taşınma kararı aldıklarını belirterek, “Takımımızın son haftalarda aldığı sonuçlar bizleri memnun ediyor. Malatya taraftarı hiçbir zaman sonuç endeksli gitmez maçlara. Biz en kötü günüde de bu takımın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Son haftalarda alınan iyi sonuçlarla birlikte şehrimiz de takıma daha fazla inanmaya başladı. Öyle tahmin ediyorum ki bu hafta oynayacağımız Başakşehir maçında tribünler önemli ölçüde dolacaktır. Biz de dernek olarak takıma daha iyi destek verebilmek için daha önceden olduğu gibi Güney Kale Arkası tribüne taşınma kararı aldık. Bütün taraftarlarımıza duyurulur” diye konuştu.

İHA
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