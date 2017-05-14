14 Mayıs 2017 Pazar

Taraftar stada yürüyor

Yeni Malatyaspor-Boluspor karşılaşması için heyecanı doruklarda yaşayan Malatya, bugün çok önemli bir karşılaşma yaşayacak.

14 Mayıs 2017 Pazar 16:59
Taraftar stada yürüyor

 Yeni Malatyaspor’un kaderini belirleyecek olan maç için taraftarlar maçın yapılacağı stadyumuna doğru yürümeye başladılar. 

HABER MERKEZİ
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