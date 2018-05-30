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Taraftar sayısı artıyor

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de Passolig Kart alan futbolsever sayısı da 3,8 milyonu geçti. 2017-2018 futbol sezonu boyunca 500 binden fazla sporsever Passolig alırken 2017-2018 futbol sezonu bitimiyle Yeni Malatyaspor’un Passolig Kart sayısı 55 bin 991’e ulaştı.

Taraftar sayısı artıyor

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de Passolig Kart alan futbolsever sayısı da 3,8 milyonu geçti. 2017-2018 futbol sezonu boyunca 500 binden fazla sporsever Passolig alırken 2017-2018 futbol sezonu bitimiyle Yeni Malatyaspor’un Passolig Kart sayısı 55 bin 991’e ulaştı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:03
Taraftar sayısı artıyor

2017-2018 futbol sezonu geride kalırken, Spor Toto Süper Lig’de taraftar sayısı büyük artış gösterdi. Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarını 2016-2017 futbol sezonunda 2,7 milyon kişi stadyumlarda izlerken, bu sezon seyirci sayısı yüzde 43 oranında artarak 3,9 milyona ulaştı. Passolig verilerine göre, 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig’in seyirci ortalaması, 2017-2018 sezonunda 12 bin 821’e yükseldi.

“GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ŞEKİLDE ARTTI”

2016-2017 futbol sezonu sonunda Spor Toto Süper Lig’e yükselen Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor kulüpleri, sportif performanslarıyla olduğu kadar stadyumlardaki taraftar artışı ve Passolig Kart adetlerindeki yükselişle da sezonun dikkat çeken ekiplerinden oldu. 2017-2018 futbol sezonu bitimiyle Yeni Malatyaspor’un 55 bin 991, Göztepe’nin 56 bin 556, Sivasspor’un 49 bin 206 Passolig Kart sahibi taraftarı yer alırken, bu kulüplerin bir önceki sezona oranla tribünlerindeki seyirci sayıları da gözle görülür bir şekilde arttı. Spor Toto Süper Lig’e yükselen 3 takım arasından seyirci sayısını en fazla oranda artıran ekip, Sivasspor oldu. 2016-2017 futbol sezonunda, TFF 1.Lig’de mücadele ederken seyirci ortalaması 5 bin 46 olan kırmızı-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de seyirci ortalamasını iki katına çıkararak 10 bin 120’ye, Yeni Malatyaspor, seyirci ortalamasını yüzde 88,8 oranında artırarak 4 bin 467’den 8 bin 436’ya, İzmir temsilcisi Göztepe ise yüzde 73,4 oranında bir artışla seyirci ortalamasını 4 bin 094’den 7 bin 99’a yükseltti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor’un Passolig Kart SayısıFutbolseverlerPassolig
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