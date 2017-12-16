Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak E. Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının biletleri nin tükenmek üzere olduğu öğrenildi. 21 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadı’nda bu biletlerin tamamı 2 gün içinde tüketildi. Süper Lig’in lideri Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanan E. Yeni Malatya’da, Basın tribünü, localar ve protokol dışında satışa çıkan 21 bin koltuğun 48 içinde tükenmesi yönetimin yüzünü güldürürken, ortalama hasılatın 600 bin lira civarında gerçekleştiği öğrenildi. Misafir takım taraftarı için bin 500 koltuk ayrılan statta güvenlik önlemleri ve tampon bölgeler nedeniyle ise 2 bin 500 koltuğa kimse oturamayacak. Güvenlik görevlileri emniyet ve özel güvenlik 2000 koltukta olacağından kapasite 21.000 ile sınırlandırıldı. Protokol ve localar da eklendiğinde bu rakam toplamda 22.000’i bulacak. Maçı biletleri internet dışında, İnönü Stadı önü ve Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden satılıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ