24 Kasım 2017 Cuma

Taraftar rekoru kırılabilir!

Yarın Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu öğrenildi. 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadı’nda 20 bin biletin satıldığı, bu gün itibariyle de kalan 2 bin 500 biletin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi.

24 Kasım 2017 Cuma 12:42
Taraftar rekoru kırılabilir!

  Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’ı Süper Lig’in 13. haftasında ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya’da, maç öncesinde müsabaka biletlerinin büyük bölümünün tükendiği bildirildi. Basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadı’nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği ifade edildi. 20 bin biletin satıldığı, bu gün itibariyle de kalan 2 bin 500 biletin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Misafir takım taraftarı için 2 bin 500 koltuk ayrılan statta güvenlik önlemleri ve tampon bölgeler nedeniyle ise 2500 koltuğa kimse oturmayacak. Yani tüm biletler satılsa bile maksimum 25 bin kişi olacak. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı biletleri internet dışında, İnönü Stadı ve Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden de satılıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporTaraftar

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