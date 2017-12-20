20 Aralık 2017 Çarşamba

Taraftar rekor üstüne rekor kırdı!

Sezon başında 19 bin passoligle 20. Sırada olan Yeni Malatyaspor Süper Lig’deki başarılı sonuçların ve yeni stadın da etkisiyle rekor üzerine rekor kırdı. 50 bine yaklaşan sarı kırmızılılar yüzdelik dilimde en çok kart yükleyen takım oldu.

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:37
Taraftar rekor üstüne rekor kırdı!

  Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’un satılan passolig kart sayısı arttı. Sarı-kırmızılılar lige göre sıralamada 9. sıraya yükseldi. Süper Lig’e yükseldikten sonra passolig sayısı hızla artan Yeni Malatyaspor, özellikle sahasında oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray müsabakaları öncesi yapılan satışlarla passolig sayısını arttırdı. Passolig sayısında 50 bine yaklaşan sarı-kırmızılılar, genel sıralamada 9. sıraya tırmandı. Passolig kart sayısında Süper Lig ekibi Galatasaray 638 bin 101 passolig ile birinci sırada yer alırken, Evkur Yeni Malatyaspor, 49 bin 633 passolig ile 9. durumda. Mevcut passoligli taraftar sayısının sarı-kırmızılı kulüpte memnuniyet oluşturduğu belirtilirken, bu yükselişin önümüzdeki maçlara da yansımasının beklendiği kaydedildi. Sezon başında 19 bin rakamında olan Y. Malatyaspor, % 150 bir artışla en çok yükseliş gösteren kulüp oldu.

Bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında Malatya’daki bir maçta en fazla izleyici rekorunu kıran taraftarlar böylelikle bir başka rekoru ise passoligde kırdı. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTaraftarRekor

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