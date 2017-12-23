Malatyaspor Taraftarlar Derneği geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Galatasaray maçın güney kale arkasında yapılan “Kudüs Bizimdir” koreografisi, tüm Türkiye’de beğeni ile karşılanmıştı. Malatya ve Türkiye’den birçok kurum görsel şovu sosyal medya hesaplarında kullansa da ekonomik anlamda taraftarlar yalnız bırakıldı.

“EN AZ 10 OTOBÜS DAHA LAZIM”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, “Galatasaray maçı öncesi bu tribün organizasyonu için gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımı ve derebeylerini tebrik ediyorum. Türkiye’nin dört bir köşesinden teşekkür aldık. Burada bir şov yapalım amacında değildik. Tüm İslam alemi gibi bizim de yüreğimiz yandığı için Kudüs’ü ana tema haline getirelim dedik. Fakata bize olan maliyeti konusunda birkaç kurum dışında yardım eden olmadı. 15 bin liralık maliyetin bir kısmını borçlandık. Malatya adını tüm dünyaya duyururken, yetkililerden destek bekledik. Aynı ilgisizlik bu hafta Kayserispor maçı öncesi yaşanıyor. Kayseri’de tribünler cezalı, bize ayrılan koltuk 1850. Malatyalılar bunun 1500’ünü almış. Bu kadar insanı oraya taşımak için en az 17-18 otobüse ihtiyacımız var. Şu an Büyükşehir, Hekimhan ve Akçadağ’dan başka el atan yok. Diğer belediyelerimiz, STK’larımız ve iş adamlarımızdan da destek bekliyoruz. Takımımızın tribün desteğini aldığında nasıl bir gücü olduğunu herkes Galatasaray maçında gördü. Onun için tüm Malatya’dan destek bekliyoruz. Bize imkanlar sağlanırsa ses getiren tribün çalışmalarına imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ