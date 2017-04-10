TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı Kapalı Çarşı üzerine kurulan dev ekrandan izleyen Malatyaspor taraftarı, takımlarının aldığı yenilgiye rağmen büyük coşku yaşadılar. Bir araya geldikleri Kapalı Çarşı üzerinde davul zurna eşliğinde halay çeken sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra dev ekrandan Ümraniyespor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının heyecanını yaşadı.Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal yaptığı açıklamada, “Bugün büyük bir coşku yaşıyoruz burada. Ortak Değer Malatya Derneği’ne katkısı için teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldular. Biz takımımızın şampiyonluğa inanıyoruz. Bugün buradaki coşku da bunun bir göstergesi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET KIROĞLAN