10 Nisan 2017 Pazartesi

Taraftar dev ekranda izledi

Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor maçını Malatyalı futbolseverler İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde toplanarak takip etti. Takımlarının 1 – 0 kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar, destek tezahüratları atarak moralsiz bir şekilde alandan ayrıldı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 11:34
Taraftar dev ekranda izledi

  TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı Kapalı Çarşı üzerine kurulan dev ekrandan izleyen Malatyaspor taraftarı, takımlarının aldığı yenilgiye rağmen büyük coşku yaşadılar. Bir araya geldikleri Kapalı Çarşı üzerinde davul zurna eşliğinde halay çeken sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra dev ekrandan Ümraniyespor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının heyecanını yaşadı.Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal yaptığı açıklamada, “Bugün büyük bir coşku yaşıyoruz burada. Ortak Değer Malatya Derneği’ne katkısı için teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldular. Biz takımımızın şampiyonluğa inanıyoruz. Bugün buradaki coşku da bunun bir göstergesi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET KIROĞLAN
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