08 Eylül 2017 Cuma

Taraftar Avrupa’ya açılıyor

Avrupa Malatyaspor Taraftarlar Derneği Almanya’da kuruldu. Konuyla ilgili ortak açıklama yapan dernek başkanları Burak Şabi Doğan ve Selçuk Solmazgül amaçlarının Malatyaspor bayrağını Avrupa’da dalgalandırmak olduğunu ifade ettiler.

08 Eylül 2017 Cuma 11:18
Taraftar Avrupa’ya açılıyor

Avrupa Malatyaspor Taraftarlar Derneği Almanya’da kuruldu. Konuyla ilgili ortak açıklama yapan dernek başkanları Burak Şabi Doğan ve Selçuk Solmazgül amaçlarının Malatyaspor bayrağını Avrupa’da dalgalandırmak olduğunu ifade ettiler.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Burak Şabi Doğan yaptığı açıklamada, “Selçuk Solmazgül kardeşimiz spor ve dernekle ilgili düşüncelerini bize dile getirdi. Bu konuda kendisine elimizden geldiği kadarıyla yardımı olacağımızı söyledik. Malatyaspor camiası olarak Avrupa’da ve dünyada tüm hemşerilerimizi açılışını yapacağımız derneğimize bekliyoruz. Kendisi çocukluğundan beri tanıdığım Malatyaspor’a aşık olan bir kardeşimizdir. Dünya üzerindeki bütün Malatyalı hemşerilerimize sesleniyorum. Almanya’da açılışını yapacağımız derneğimize katkıda bulunmaya ve Selçuk Solmazgül başkanlığında bu derneğimizi büyüteceğimizi dile getiriyorum.” İfadelerini kullandı.

Avrupa Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Selçuk Solmazgül ise şunları söyledi: “Avrupa’da milli takım maçlarını, uluslararası maçları izleyen futbol sevdalısı bir insan olarak baktığımda gördüğüm, Malatyaspor taraftarının bu maçlardaki eksikliğiydi. Almanya’da dernek bünyesinde birçok maça katıldım. Burak Doğan başkanıma fikrimi açıkladım. O da sağ olsun desteklerini eksik etmedi. Böyle bir çalışmanın startını verdik. Tüm gurbetçi Malatyalıları, kurmuş olduğumuz derneğimize mutlaka bekliyoruz. Avrupa’da Malatyaspor’un bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Almanya’dan başlayarak diğer Avrupa ülkelerine de yaymak açısından bir görüşe sahibiz. İnşallah başarılı olacağız.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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