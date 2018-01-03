Süper Lig'in ilk 17 haftasında yaşanan taraftar artışı dikkatlerden kaçmazken, bu anlamda en büyük sıçramayı yapan Sivasspor oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligdeki performansıyla eski günlerine döndüğünü gösterdi. Yiğidolar'ın bu performansı taraftarlarının da tribünlere dönmesini sağladı. Geçen yıl ilk 17 haftada 23 bin 222 biletli seyircinin maçına gittiği Sivasspor'u bu yıl ilk 17 haftada ise 92 bin 109 taraftar takip etti. Yüzde 297'lik bir artış yaşayan Sivasspor, ortalamalara bakıldığında Süper Lig'de taraftar sayısını en çok yükselten ekip oldu. Kırmızı-beyazlıların bu sezonki taraftar ortalaması ise maç başına 9 bin 935 kişi oldu. Sivasspor'da geçtiğimiz sezon bu sayı 3 bin 82'ydi.

“YÜZDE 222'LİK ARTIŞ”

Sivasspor'un yanı sıra bu sezon Kayserispor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un taraftar sayılarındaki artış da dikkat çekti. Geçen sezon 30 bin 235 biletli seyircinin izlediği Kayserispor, bu sezon 103 bin 34 bilet sattı ve yüzde 241'lik artış yaşadı. Kayserispor'un taraftar ortalaması da yüzde 203 artarak 3 bin 779'dan 11 bin 48'e çıktı. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, yeni statlarının açılmasıyla birlikte seyirci sayısını yükselten ekipler oldu. Geçtiğimiz yıl ilk yarısı Hüseyin Avni Aker'de oynayan bordo-mavililer, 58 bin 185 bilet satarken, bu yıl bu sayı 192 bin 863 oldu. 7 bin 273 ortalama seyirciye oynayan Trabzonspor, bu sezon 24 bin 108 taraftar önünde oynadı ve bu anlamda ligin 4. sırasında yer aldı. Yeni Malatyaspor ise yeni stadında yüzde 222'lik artış yaşadı. Geçen yıl 27 bin 742 bilet satan sarı-kırmızılılar, bu sezon 89 bin 413 bilet sattı. Malatyaspor'da seyirci ortalaması da 3 bin 82'den 9 bin 935'e yükseldi.

İHA