Tanıtımda Adil Gevrek’de VAR!

Hakemin maçın gidişatını etkileyen bariz bir hatayı veya gözden kaçırılan ciddi bir olayı düzeltmesi için kamera görüntülerinden yararlanması üzere kurulan teknolojik VAR sisteminin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Spor Toto Süper Lig kulüp başkanları katıldı. Toplantıya FIFA'yı temsilen Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassallo ve UEFA'yı temsilen Ulusal Federasyonlar Birimi Yöneticisi Thierry Favre de katıldı.