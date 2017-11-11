11 Kasım 2017 Cumartesi

Tanıtım günlerinden 47.550 lira!

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un, İstanbul’da 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Malatya Günleri’nde açtığı stanttan 30 bin 50 TL kazanç elde ettiği açıklandı. Sarı kırmızılı kulüp daha öncede Ankara’da düzenlenen tanıtım günlerinde 17.500 lira kazanmıştı.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:26
Tanıtım günlerinden 47.550 lira!

  Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’nde 2 Kasım itibari ile kulübümüz Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Nusret Çaylak ve 2.Başkanımız Aziz Yalçınkaya kontrolünde açılan Evkur Yeni Malatyaspor Store’a büyük ilgi vardı” denildi. Konuyla ilgili açıklama yapan kulüp ikinci başkanı Aziz Yalçınkaya, “Açılış yapılır yapılmaz ilgi oldukça fazla ve gurur vericiydi. Yeni Malatyaspor’umuza katkı sağlamak için açtığımız standımız 4 gün içerisinde Malatyalı hemşerilerimizin ve taraftarlarımızın akınına uğradı. 30.050 TL gibi net bir para geliri elde ettik. İlgi ve alaka gösteren tüm hemşerilerimize kulübümüz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

GENEL TOPLAMDA 270 BİN LİRA
  Yeni Malatyaspor kulübü daha öncede Ankara’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’ne stant açmış buradan da 17,500 lira kazanmıştı. Toplamda 47.550 lira kazanan kulüp, geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren Malatya’da kurulan storeden bugüne kadar yaklaşık 220 bin liralık ürün satışı gerçekleştirmişti. Süper Lig’de henüz ilk yılında ve ilk 11 haftada genel toplamda yaklaşık 270 bin lira gelire ulaşan kulüp, mağaza ağını genişletmeyi hedefliyor. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporMalatya Tanıtım Günleri

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