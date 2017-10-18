18 Ekim 2017 Çarşamba

Tanıtım günlerinden 17 bin lira!

12-15 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen 4. Ankara Malatya Tanıtım Günleri’nde açılan Evkur Yeni Malatyaspor Store standında 17 bin 33 TL gelir elde edildiği belirtildi.

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:30
Tanıtım günlerinden 17 bin lira!

  MASTÖB Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Organizasyonunu yapmış olduğumuz kulübümüz Evkur Yeni Malatyaspor lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı store standından toplanan 17 bin 33 TL kulübümüzün banka hesabına havale edilmiştir. Satışın yapıldığı standımızda yapılan masraflar, çeşitli kurum, kuruluş ve kişilere verilen hediyeler MASTÖB Ankara Şubesi tarafından karşılanmış, ayrıca kulübümüze de yansıtılmamıştır. Bu etkinlikte gecesini gündüzüne katan, maddi ve manevi büyük destekleri olan en başta MASTÖB Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yürekten teşekkür ediyoruz. Standımızda bizleri şereflendiren bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza bürokratlarımıza, katkı yapan tüm kıymetli iş adamlarımıza ve büyük bir sevgi ile aramızda olan kulüp başkanımız Adil Gevrek’e teşekkürü borç biliriz" ifadeleri kullanıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Tanıtım Günleri

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