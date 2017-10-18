MASTÖB Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Organizasyonunu yapmış olduğumuz kulübümüz Evkur Yeni Malatyaspor lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı store standından toplanan 17 bin 33 TL kulübümüzün banka hesabına havale edilmiştir. Satışın yapıldığı standımızda yapılan masraflar, çeşitli kurum, kuruluş ve kişilere verilen hediyeler MASTÖB Ankara Şubesi tarafından karşılanmış, ayrıca kulübümüze de yansıtılmamıştır. Bu etkinlikte gecesini gündüzüne katan, maddi ve manevi büyük destekleri olan en başta MASTÖB Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yürekten teşekkür ediyoruz. Standımızda bizleri şereflendiren bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza bürokratlarımıza, katkı yapan tüm kıymetli iş adamlarımıza ve büyük bir sevgi ile aramızda olan kulüp başkanımız Adil Gevrek’e teşekkürü borç biliriz" ifadeleri kullanıldı.

İHA