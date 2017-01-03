2016 – 2017 futbol sezonunda 2. Amatör Küme Büyükler Ligi ve U13 Ligi’nde yer alarak, aktif kulüp pozisyonuna geçecek Tandoğanspor, işi sıkı tutuyor. Henüz Nisan ayında başlayacak lig için hazırlıklarını şimdiden sıkı bir şekilde sürdüren sarı siyahlı kulüp bünyesine lisanslı sporcular kazandırmak için oyuncu seçmesi yaptı.

“AMACIMIZ GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURMAK”

Bir halı sahada gerçekleştirilen seçmeyi kulüp antrenörü Talip Ilkım ve Murat Gökçe yaptırdı. 60 sporcunun katıldığı seçmelerde, genç oyunculara kısa bir antrenman parkuru eklenirken, daha sonra çift kale maç yaptırıldı. Seçmelerle ilgili bilgiler veren Tandoğanspor Kulübü Basın Sözcüsü Abdullah Alphan, “Öncelikle BUSABAH Gazetesine amatör spora verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu yıl kurulduk, amacımız Tandoğan mahallesinde ve çevresindeki gençleri sporla tanıştırmak. Burası Göztepe diye biliniyor, Malatya’nın en büyük mahallelerinden birisi. Hem mahallemizi temsil etmek hem de genç nesillere spor yaptırmak için bu sezon amatör liglere katılacağız. Seçmelerimizi yaparak hem çevremizdeki gençleri taradık hem de lisanslı sporcu sayımızı artıralım dedik. Yoğun bir ilgi gördük. Hocalarımız 6-7 arkadaşımızı beğendi. Bu sporcuların lisansını çıkararak sezona yetiştireceğiz.” Dedi.

Talip ılkım

murat gökçe

Basın sözcüsü Abdullah Alphan

50 den fazla katılım vardı

5 6 tane iyi topçu vardı

FATİH AVCI