İnşaat aşaması yüzde 40 seviyesinde iken bahar aylarında yüklenici firma tarafından yapımı birden bire duran Tam Olimpik Havuz inşaatında yeni süreç belli oldu. Haziran Ayı içersinde mevcut yüklenici firmanın iş akdini fesih eden Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Eylül ayı içersinde yeni bir ihale süreci başlatacak.

YARIM KALAN İŞLER İÇİN TAKRİBEN 15 MİLYON!

Şeker arazisine yaptırılan ve temeli 2016 yılında atılan 2500 koltuklu, çift tribünlü, 10 kulvarlı 50 metre uzunluğundaki, 2.5 metre derinliğindeki havuz için 1 yılda teslim edilme taahhüdü bulunuyordu. Nisan 2017 itibariyle sadece yüzde 40 seviyesine ulaşan ve kaba inşaatı bitiren müteahhit firma, o tarihten sonra çivi ile çakmadı. Yazışmaların ve yasal süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte firmanın ihalesi Haziran içersinde fesih edilirken, yeni ihale sürecinin Eylül ayına alındığı açıklandı. Toplamda 21 milyonu bulan yatırım için geriye kalan işlerin tahmini rakamı ise 15 milyon civarında.

YATIRIMLAR BİTİNCE SPOR KOMLEKSİNE DÖNECEK!

Tıpkı yeni statta olduğu gibi tamamlama ihalesine çıkacak bakanlık, bu kez yeni havuzu bitirme, yeni salon ve gençlik spor il müdürlüğü hizmet binası alanlarının çevre düzenleme işlerini de projeye dahil etti. Yaklaşık 2 milyona çevre düzenleme işi, 13 milyona da havuzu tamamlama işi için ön gören uzmanlar tüm bu çalışmaların ancak 2018 yılı sonunda tamamlanacağını düşünüyor. Şeker arazisine yapılan spor yatırımlarının tamamlanması ile Malatya spor camiası, 4 bin kişilik bir spor salonuna, 2500 kişilik bir tam olimpik yüzme havuzuna, gençlik spor il müdürlüğü yeni hizmet binasına, 2 tenis kortuna, 3 yavru spor salonuna, tam donanımlı gençlik merkezine ve bir adet tırmanış duvarına sahip olacak.









FATİH AVCI