Talimatlara aykırılıktan ihtar!

Kurulun konuya ilişkin kararı şöyle açıklandı: “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi ALİ KARADENİZ’in, 18.08.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi METİN ÇİÇEK’in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,.”