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Talimatlara aykırılıktan ihtar!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’da oynanan Fenerbahçe maçındaki ihlalleri nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edilen Yeni Malatyaspor’un 2 personeline ihtar cezası verdi.

Talimatlara aykırılıktan ihtar!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’da oynanan Fenerbahçe maçındaki ihlalleri nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edilen Yeni Malatyaspor’un 2 personeline ihtar cezası verdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:18
Talimatlara aykırılıktan ihtar!

Kurulun konuya ilişkin kararı şöyle açıklandı: “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi ALİ KARADENİZ’in, 18.08.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi METİN ÇİÇEK’in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
PFDKTürkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluü
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