“Taleplerim güzel karşılandı”

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Teknik Direktör Erol Bulut arasındaki görüşme gerçekleşti. İstanbul’da yapılan görüşmenin ilk ayağında daha çok Erol Bulut’un talepleri gündeme geldi. Erol Bulut toplantının ardından, “Tesislerimizin fiziksel eksikliklerini konuştuk. Taleplerim başkan tarafından güzel ve olumlu karşılandı. Futbolculara sosyal yaşam alanları oluşturulması, kafe-restoran tarzı bir alan yapılması, böylelikle onları daha fazla bir arada daha rahat bir şekilde tutabileceğimizi söyledim. Tesisin çevre düzenlemesi yok. Acilen etrafı kapatılmalı ve yeşil alan için gerekli çalışma yapılmalı. Sahaların ortasına kameraların takılabileceği iki kule yapılmasını talep ettim. Çünkü buradaki kamera kayıtlarıyla analizler yapmamız gerekecek. Yine saha zeminlerinin şu anki stadımızın zemininin kalitesine yükseltilmesi gerektiğini paylaştım. İyi futbol için bunlar şart. Bir kum saha talebim de oldu. Mevcut sahalarımızın yanına bir saha yapılması için de zaten Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bir girişiminin olduğunu söyledi başkanımız. Tesisle ilgili bunlar konuşuldu ve sayın başkan çok olumlu yaklaştı. Zaten burada hali hazırda şok havuzu ve çim zeminin iyileştirilmesi çalışmaları sürüyor. Biliyorsunuz ben daha önce yönetime 3 yıllık bir proje sunmuştum. Bu projenin hayata geçmesi içinde bizim minimum 2 yıllık bir sözleşme yapmamız gerekiyor. Başkana bunu söyledim. Çünkü teknik heyetin de önünü görmesi lazım. Bu toplantının ikinci ayağını bir iki gün içerisinde yapacağız inşallah." Açıklamasını yaptı.

GEVREK: SÜRECİ FAZLA UZATMADAN...

Kulüp başkanı Adil Gevrek ise konuşulması gereken bir çok konuyu gündeme aldıklarını belirterek, “Hocamızın istekleri gayet makul. Zaten bizim de bunlarla ilgili tespitlerimiz vardı. Burada özellikle tesis anlamında çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Sözleşme ve diğer konularla ilgili de hem hoca hem de biz kendi içimizde değerlendirmelerimizi yapacağız. Son birkaç görüşmemiz daha olacak. Kolay değil kulübün 3 yılını belki de geleceğini planlıyorsunuz. Bu süreci uzatmadan kamuoyuna gerekli açıklamalarda bulunacağız” dedi.