Malatya’ya puan ve puanlar almak için geldiklerini belirten Rıza Çalımbay, “Çok güzel pozisyonlar bulduk, bir deplasman takımının oynaması gerektiği gibi oynadık. Güzel pozisyonlar da bulduk. Takımımın oyununda memnunum. Ligin daha başı, bütün takımlar halen transfer yapıyor hala hazır değiller. Yapılacak takviyelerle oynadığımız oyunun çok daha üstüne çıkacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Milli maç arasında daha iyi hazırlanıp eksiklikleri gidereceklerini de belirten Çalımbay, hakemin maçı genel olarak iyi yönettiğini söyledi. “Bulunduğumuz yerden son pozisyonu görmemiz mümkün değil.” Diyen Çalımbay, iki hafta önce Beşiktaş – Antalya maçını yöneten Cüneyt Çakır için “Bana kastı mı var anlamıyorum” demişti.

FATİH AVCI