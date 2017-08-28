28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

“Takımlar hazır değil”

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonrası yaptığı açıklamada her iki takımın da oyununu değerlendirdi. “Deplasmanda gerektirdiği gibi oynadık” diyen Çalımbay penaltı pozisyonlarıyla ilgili “Bulunduğum yerden göremedim” demekle yetindi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:59
“Takımlar hazır değil”

  Malatya’ya puan ve puanlar almak için geldiklerini belirten Rıza Çalımbay, “Çok güzel pozisyonlar bulduk, bir deplasman takımının oynaması gerektiği gibi oynadık. Güzel pozisyonlar da bulduk. Takımımın oyununda memnunum. Ligin daha başı, bütün takımlar halen transfer yapıyor hala hazır değiller. Yapılacak takviyelerle oynadığımız oyunun çok daha üstüne çıkacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Milli maç arasında daha iyi hazırlanıp eksiklikleri gidereceklerini de belirten Çalımbay, hakemin maçı genel olarak iyi yönettiğini söyledi. “Bulunduğumuz yerden son pozisyonu görmemiz mümkün değil.” Diyen Çalımbay, iki hafta önce Beşiktaş – Antalya maçını yöneten Cüneyt Çakır için “Bana kastı mı var anlamıyorum” demişti.

FATİH AVCI
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