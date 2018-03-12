TAKIMLAR HAFTAYI BERABERE KAPATTI

Ligin 22. Haftasında sahasında şampiyonluk mücadelesi veren 62 Pertekspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibiyle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Aldığı 1 puanla rakibine şampiyonluk yarışında büyük darbe vuran Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un golünü 38. 40. dakikada Mert Ali Turgut kaydetti.

Mavi beyazlılar bu sonuçla 27 puanla 8. sıradaki yerini korudu.

Malatya’nın BAL’daki bir diğer temsilcisi İnönü Üniversitesispor ise deplasmanda karşılaştığı 1920 Maraş takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken kırmızı beyazlı ekip, galibiyet hedefiyle çıktığı 1920 Maraş karşısında 1 puana razı olurken, Malatya ekibi bu sonuçla haftayı 18 puanla 10. sırada tamamladı. busabahmalatya.com