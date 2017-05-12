Yeni Malatyaspor basın sözcüsü Erdal Gündüz, şampiyonluk havasına giren şehrin Bolu maçı biletlerine gösterdiği yoğun ilgiyi büyük bir ilgi ve takdir ile karşıladıklarını belirtti. Malatyalıların bu sahiplenişlerini Süper Lig için umut verici olarak değerlendiren Gündüz, buna karşın temkinli olmayı da elden bırakmadı.

“BUNLAR KOLAY ŞEYLER DEĞİL”

32 haftalık süreçte çok dalgalı ve kritik haftalardan geçtikleri için bolu maçı öncesi yoğurdu bile üfleyerek yediklerini aktaran Gündüz, “Şehrimizin ilk kez sezon başından beri bu kadar net ve güzel bir şekilde kenetlendiğini görmek gerçekten gurur verici. İstanbul’da tüm spor camiası Malatya’yı konuşuyor. Sayın Valimiz, Belediye başkanımız, milletvekillerimiz her maç yanımızda. Bakanımızın Adana Demir maçı öncesi yaptıkları gerçekten inanılmaz motivasyon sağladı. Bandırma maçı ve sonrasında yaşananlar takımda ve şehirde tam bir travma yaşatmıştı. Bunu aşmak için 4 gün takımla yattık kalktık. Bakanımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, tesiste müthiş bir sahiplenme gösterdi. Futbolcu kardeşlerimiz de o yoğun duygular altında çıktı ve Adana Demir’i 1 – 0 geriye düşmemize rağmen yendi. Bunlar kolay şeyler değil.” Diye konuştu.

“BU İŞİ BU HAFTA BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Boluspor maçı biletlerinin sadece 2 gün içinde tükenmesiyle ilgili de konuşan Gündüz, “Malatyalılar Bolu maçı biletlerini anında tüketerek, aynı zamanda artık eski stadın dar geldiğini herkese göstermişlerdir. Tabi bu ilgi ve teveccüh dolayısıyla tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu tarihi maçta yanımızda olmaları, tribünleri tamamen doldurmaları ve ümit ediyoruz ki unutulmaz bir şampiyonluk maçını hafızalarına kazıyacak olmaları gerçekten önemli bir olay olacak. Ama her şeye rağmen temkini elden bırakmamak lazım. Bu sezon bu şekilde inişli çıkışlı maçlar oynadık. Maç içersindeki her durumu sakin ve sabırlı bir şekilde son düdük çalana kadar takımın yanında olacak şekilde değerlendirmek lazım. Rakibimizin için de kritik bir maç ama biz kazanıp, artık bu işi burada bitirmek istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI